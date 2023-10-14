Сетевое издание|18+|Суббота|14 окт 2023|15:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Ветеринар назвала вредные для собак лакомства со стола

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ветеринарный врач сервиса «Лапка» Анна Воропаева назвала лакомства со стола, которые вредны для собак. Рекомендации специалист дала в беседе с РИА Новости.

Воропаева сказала, что домашним питомцам нельзя давать виноград и изюм, так как они могут привести к развитию почечной недостаточности. Колбаса и шашлык могут вызвать у собак диарею и рвоту. Также собакам противопоказаны анчоусы, скумбрия и другая рыба, содержащая гистидин. Эти продукты вызывают у животных расстройство желудка и аллергию.

Ветеринар не рекомендует кормить питомцев выпечкой из дрожжевого теста, потому что она повышает уровень газообразования в желудке. Специалистка также указала, что собакам ни в коем случае нельзя давать жевательную резинку, зубную пасту, кофе, какао, темный и горький шоколад, лук, чеснок, острый перец и специи, а также грибы.

Воропаева напомнила, что если собака питается специальным кормом, то со стола ее лучше совсем не подкармливать. «Иногда в качестве лакомства четвероногим любимцам можно давать безопасные продукты: овощи — морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зеленую фасоль, и фрукты — яблоко, банан, арбуз и дыню. Кроме того, с собаками можно поделиться небольшим количеством арахисового масла (в его составе не должно быть ксилита), попкорном без масла, соли и других добавок, а также маленьким кусочком сыра», — рассказала она.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал важные советы желающим завести собаку. Он сказал, что желающему завести щенка необходимо подготовить дом к появлению животного, а также приобрести необходимый инвентарь.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте