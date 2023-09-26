Сетевое издание|18+|Вторник|26 сен 2023|15:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Ошибку пилотов назвали причиной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ошибочные действия пилотов названы причиной экстренной посадки самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего из Сочи в Омск, в поле под Новосибирском. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, после расшифровки черных ящиков стало известно, что капитан воздушного судна и второй пилот не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Из-за этого у пассажирского самолета Airbus A320 быстро закончилось топливо.

«У лайнера отказала "зеленая" гидросистема во время выпуска шасси при заходе на посадку в Омске, — говорится в сообщении. — Пилоты решили уйти на второй круг и при маневре перевели кран уборки/выпуска шасси в положение "уборка". По факту же они остались выпущенными».

Отмечается, что все эти показания отобразились на табло, однако пилоты этого не заметили, поскольку ориентировались на положение крана. Именно поэтому они рассчитали расход топлива без учета дополнительной нагрузки. «После — взяли курс на запасной аэродром Новосибирска, в котором есть рембаза, но не долетели и приземлились в поле», — добавил источник.

Ранее в сентябре сообщалось, что Росавиация проведет расследование инцидента с Airbus A320, который сел в поле в 180 километрах от Новосибирска. Ведомство сформировало комиссию, которая направилась к месту происшествия.

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился на грунт утром 12 сентября. По предварительным данным, произошел отказ гидравлики. На борту находился 161 человек, 23 пассажира из них — дети.

Источник фото - срезка с видео t.me/breakingmash.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте