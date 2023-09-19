Путин подписал указ о цифровом паспорте россиян. Что это за документ и как его можно будет использовать?

19.09.2023 | 15:07

Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который определяет порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что представление россиянами удостоверения личности в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предъявлению документов в случаях, определенным правительством России.

Список документов и порядок применения мобильного приложения определит правительство.

Путин поручил за три месяца определить список документов, содержащих сведения, которые могут быть предъявлены с мобильного приложения. Порядок его применения и ведения реестра также должен утвердить кабмин. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Заменит ли цифровой паспорт обычный бумажный?

Бумажные паспорта убирать из обихода не собираются и право их предъявлять остается за гражданами, следует из документа. «Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно», — говорится в указе главы государства.

В пресс-службе Минцифры также подтвердили, что мобильное приложение «Госуслуги» не заменит бумажные документы, удостоверяющие личность. В ведомстве отметили, что цифровыми документами можно будет пользоваться только в отдельных случаях.

«Использование приложения — исключительно добровольное. Существующие бумажные документы сохранят свой статус — их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений», — добавили в пресс-службе.

Путин поддержал проект цифрового паспорта в феврале 2023 года.

В середине февраля глава Минцифры Максут Шадаев обратился к президенту России с предложением провести эксперимент с использованием цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта. По его мнению, такая технология позволит использовать смартфон вместо паспорта в 80 процентах случаев. Тогда Путин поддержал предложение главы ведомства и одобрил срок подготовки документа.