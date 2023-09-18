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В стране и мире

Момент падения пешеходного моста на российскую федеральную трассу попал на видео

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В сети появились кадры момента падения пешеходного виадука на федеральную трассу Хабаровск — Владивосток. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На записи видно, как самосвал с открытым кузовом подъезжает к пешеходному мосту и задевает его. Впоследствии сооружение падает на российскую трассу.

Виадук упал в пригороде Владивостока 18 сентября. По данным прокуратуры, пострадал водитель самосвала.

Правительство Приморья сообщило, что движение по трассе восстановят ночью после разбора конструкций надземного пешеходного перехода.

До этого автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе Приморского края упал во время дождей. В момент обрушения по мосту проезжал автомобиль Nissan Note.

Источник видео - t.me/shot_shot/.

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Источник — lenta.ru
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