Появились кадры с дочерью и вдовой Пригожина на кладбище в Петербурге

30.08.2023 | 14:43

В сети появились кадры с дочерью и вдовой бизнесмена Евгения Пригожина, которые вновь посетили могилу предпринимателя на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно, как Любовь Пригожина с дочерью Полиной, одетые в черное, выходят с территории кладбища.

Отмечается, что с девяти утра на могилу Пригожина пришли около 30 посетителей. Согласно православной традиции, на утро после похорон место захоронения умершего человека посещают его близкие родственники и друзья, чтобы душа усопшего обрела покой.

Дополнение: При этом издание Baza утверждает, что вместо жены предпринимателя на кладбище пришла супруга одного из его двойников Леонида Красавина Ирина.

Ранее в сети появились кадры с могилой Пригожина. На них видно деревянный крест с табличкой, на которой указаны фамилия, имя и отчество бизнесмена, а также годы его жизни.

29 августа погибшего в авиакатастрофе бизнесмена Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Погребение прошло в закрытом формате по желанию его родственников. На церемонии присутствовали около 20–30 человек.

23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer, на борту которого находились три члена экипажа и семь пассажиров, в том числе Пригожин и ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Выживших нет. По одной из версий, в отсек шасси самолета могла быть заложена бомба.

Видео - t.me/shot_shot.