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В стране и мире

Психолог рассказала о пользе курортных романов для людей старше 50

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Людям старше 50 лет курортные романы приносят неожиданную пользу, рассказала психолог Наталья Наумова. Ее слова цитирует «Вечерняя Москва».

По словам Наумовой, всплеск внезапных чувств в отпуске позволяет пожилым людям ощутить себя моложе и энергичнее. «Они чувствуют себя опять молодыми, полными с сил. Эти эмоции благотворно воздействуют на организм и психологическое состояние человека. Отпуск начинает играть новыми красками», — рассказала Наумова.

Большинство курортных романов, предупредила она, заканчиваются после возвращения домой. «Это была игра, которая закончилась, но бывают и исключения. Важно не придумывать лишнего, чтобы потом не испытывать боль и разочарование», — объяснила специалистка.

Если возникло желание найти на отдыхе партнера надолго, продолжила она, во избежание разочарований нельзя торопиться и быстро сближаться с человеком. «Не стоит торопиться с интимной близостью, а нужно посмотреть на человека со всех сторон, узнать его как личность. Нужно пообщаться, повстречаться. Важно, чтобы гормоны не сбили человека с толку и позволили трезво мыслить», — посоветовала эксперт.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург посоветовал россиянам старше 50 лет есть больше блюд с повышенным содержанием кальция. Он отметил, что больше всего кальция содержится в молочных и кисломолочных продуктах.

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Источник — lenta.ru
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