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В стране и мире

Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты

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Минздрав России поддержал увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30 процентов», - заявил помощник министра.

Кузнецов отметил, что рост цен на табачную продукцию «приводит к существенному снижению потребления табака» и увеличению поступлений в госбюджет. Кроме того, прибыль от увеличения акцизов предполагается направить на «борьбу с гепатитом C».

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на алкоголь, табачную продукцию, автомобили и бензин повышаются на 5 процентов в 2024 году. Причем в 2025 и 2026 годах индексация снова составит 4 процента.

Максимальный акциз на табак будет установлен в 2026 году и составит 4671 рубль за килограмм и 9836 рублей за килограмм для продукта, предназначенного для потребления путем нагревания. Что касается топлива, то акцизная ставка для бензина пятого класса на 2024 год составит 15 048 рублей за тонну, в 2025-м году - 15 650 рублей, в 2026-м - 16 276 рублей.

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Источник — lenta.ru
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