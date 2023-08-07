ФСБ теперь может обыскивать жилье и машины без разрешения суда. Как это отразится на жизни россиян?

07.08.2023 | 16:59

7 августа вступил в силу приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, касающийся проведения гласных оперативно-разыскных мероприятий (в том числе обысков) без решения суда в исключительных случаях. Подробности о том, как новые полномочия спецслужбы отразятся на жизни россиян, - в материале «Ленты.ру».

Приказ, подписанный директором ФСБ Александром Бортниковым, - это дополнение к закону «Об оперативно-разыскной деятельности», в котором перечислены все основания для проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Новый приказ дает право сотрудникам спецслужбы «проводить обследование, которое ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища» - о нем в течение 24 часов ФСБ должна будет в обязательном порядке оповестить суд.

Согласно приказу, в безотлагательных случаях разрешение на обыск без санкции суда сможет выдать директор ФСБ России, его заместители, руководители департаментов или управлений спецслужбы, их заместители или начальники территориальных органов безопасности, главы органов безопасности в войсках, а также пограничных органов.

Для проведения обысков ФСБ будет достаточно оперативных данных

В приказе, подписанном Александром Бортниковым, отдельно говорится, что основанием для обыска без решения суда может служить оперативная информация, что в жилище совершается преступление или же там скрываются люди, создающие угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России.

Еще одно основание для обыска - сведения о том, что в доме или квартире находятся люди, скрывающиеся от следствия и суда.

Сами обыски без судебного решения также могут проводиться по поручениям следователей и дознавателей по уголовным делам, запросам силовых органов, а также иностранных и международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами.

При этом, если в момент прихода сотрудников правоохранительных органов в помещении или машине находится хозяин, гости в погонах обязаны предъявить ему постановление руководителя, выдавшего санкцию на обыск. Впрочем, в особых случаях сотрудники ФСБ могут провести обыск даже без решения своего начальства и оповестить его постфактум.

В Госдуме приказ ФСБ назвали защитой от произвола

Помимо прочего, новый приказ, подписанный директором ФСБ, дает сотрудникам спецслужбы право изымать подозрительные документы, предметы и материалы, а также снимать обыски на видео и привлекать понятых. В Госдуме новые полномочия ФСБ уже назвали защитой от произвола.

«Чем четче регламент, тем меньше произвола», - заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Валеев также указал на то, что полицейские в исключительных случаях имеют такие же полномочия. В свою очередь, адвокат и бывший военный следователь Роман Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» отметил, что следователи ФСБ могли и раньше проводить обыски без решения суда.

При этом в течение 24 часов после обыска они должны были подать документы прокурору - и тот обращался в суд за санкцией. Бондаренко не исключает, что данный приказ может наделять такими же полномочиями еще и оперативников ФСБ, упрощая для них проведение обысков в машинах и квартирах.

«Приказ ФСБ не несет в себе ничего нового - он направлен на снижение формализма в процедуре обысков ради повышения раскрываемости преступлений. Ведь суды и так всегда выдавали санкции на эти обыски», - сказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Он не связывает приказ ФСБ с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине, на фоне которой в России возросла диверсионная активность.

У МВД также есть право на обыски без решения суда

Впервые о разработке нового приказа ФСБ России стало известно в мае - тогда проект документа появился на портале проектов нормативных правовых актов.

До того как он вступил в силу, исключительные права на нарушение неприкосновенности частной собственности, гарантированной Конституцией РФ, были у полиции.

Полицейские могут проникать в жилье для спасения жизней людей и имущества при ЧС и массовых беспорядках, а также для пресечения преступлений и поимки подозреваемых. Собственники при их отсутствии в момент проникновения уведомляются о нем в течение 24 часов. В остальных случаях закон для проведения оперативных мероприятий требует решения суда.

Как отмечает в беседе с «Лентой.ру» адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий, сегодня обыски без решений суда в случаях, не терпящих отлагательств, признаются судами законными практически в 100 процентах случаев.

«Такая ситуация складывается, несмотря на многочисленные нарушения действующего законодательства, допущенные органами предварительного расследования. Нет никаких оснований полагать, что иная статистика будет среди судебных решений, касающихся признания законными обысков, проведенных в соответствии с новым приказом ФСБ России», - пояснил Шурховецкий.