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В стране и мире

Популярный российский книжный сервис допустил утечку данных пользователей

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В сети произошла утечка данных пользователей популярного российского книжного сервиса «ЛитРес», группа компаний, которой он принадлежит, подтвердила «Интерфаксу» ее факт.

Там заверили, что платежная информация клиентов осталась в безопасности, поскольку сервис, как утверждается, не хранит платежные данные.

Однако в компании посоветовали сменить пароль от «ЛитРес» и других сервисов, где использовался схожий пароль.

В ГК «ЛитРес» сейчас проверяют информацию и проводят внутреннее расследование. Также сервис уведомил об инциденте Роскомнадзор.

Ранее консультант по внедрению компании Mindbox Евгения Максименкова дала россиянам советы для снижения риска утечек личной информации. Она рекомендовала для защиты данных не авторизовываться в различных сервисах через соцсети.

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Источник — lenta.ru
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