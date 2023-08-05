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В стране и мире

Россиянам пообещали похолодание после аномальной жары

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал похолодание после аномальной жары в Центральной России. Его слова приводит РИА Новости.

В Москве и сопредельных областях в первой половине следующей недели температура воздуха достигнет 34 градусов, но во второй половине начнутся кратковременные дожди.

По словам синоптика, переходным днем станет среда, температура будет около 25 градусов, ночью — 16-18 градусов, а с четверга резко начнет холодать.

«В четверг — 20-23 градуса, а с пятницы по воскресенье включительно максимальные температуры всего 18-23 градуса», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что подобная температура на один-два градуса ниже климатической нормы.

Ранее терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал, что жаркую погоду существует риск развития теплового удара. Чтобы этого избежать, следует соблюдать меры предосторожности.

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Источник — lenta.ru
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