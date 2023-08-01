Российскую учительницу задержали при попытке поджечь военкомат

В Воронежской области полицейские задержали 24-летнюю учительницу истории при попытке поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Женщина пошла на преступление по указке телефонных мошенников. Ей позвонили якобы сотрудники Центробанка и убедили, что на ее имя неизвестные оформляют кредиты.
Затем с ней связался «сотрудник правоохранительных органов», который обманом заставил изготовить коктейль Молотова и метнуть его в военкомат в городе Россошь, где якобы скрываются преступники.
В результате начался пожар, его оперативно потушили. Площадь возгорания составила около шести квадратных метров, уточняет Telegram-канал Shot.
У педагога была с собой вторая бутылка с зажигательной смесью.
В отношении нее полиция проводит проверку.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀