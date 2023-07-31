Россияне задолжали почти 900 миллиардов рублей за ЖКУ

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) приблизились к 900 миллиардам рублей. Об этом пишут «Известия».
Уточняется, что по итогам I квартала общая сумма составила 876,4 миллиарда рублей. За год она увеличилась на 72 миллиарда.
При этом в службе уточнили, что перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги россиян увеличились на 15,8 процентов, а перед управляющими компаниями (УК) они выросли на 1,2 процента.
Среди причин роста долгов эксперты назвали снижение доходов россиян, а также нежелание граждан оплачивать коммунальные услуги.
Ранее председатель Московского жилищного союза Константин Крохин предупредил, что проживающие в находящейся в социальном найме квартире граждане могут быть выселены, если в течение полугода не оплачивают жилищно-коммунальные услуги без уважительной причины..
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