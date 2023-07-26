В Госдуме указали на риски идеи ввести новое условие для регистрации брака

26.07.2023 | 17:21

Первый зампред комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая прокомментировала рассматриваемое в Ингушетии предложение запретить регистрацию брака без отрицательных тестов на ВИЧ и наркотики. Парламентарий заявила «Ленте.ру», что такая инициатива рискует стать вмешательством в личную жизнь, а также назвала более эффективную, по ее словам, альтернативу.

«На региональном уровне, конечно, можно регулировать какие-то особые, характерные для конкретного региона направления, но я не думаю, что с точки зрения заключения брака мы должны [решать этот вопрос] через медицинский кабинет. Мол, сначала к медикам зайдите, а потом в следующую дверь, направо, — там вас распишут», — отметила депутат, комментируя предложение, обсуждаемое в Ингушетии.

По ее мнению, более эффективной альтернативой может стать программа «Сертификат молодоженов», которая, как напомнила Буцкая, является пилотным федеральным проектом, на данный момент запущенным в семи регионах.

«Когда пара расписывается, им выдают этот "Сертификат молодоженов", который предоставляет возможность бесплатно пройти диспансеризацию с акцентом на репродуктивное здоровье, чтобы понять, что пара готова к рождению ребенка. "Сертификат молодоженов" — это более эффективная история, которая не настолько вторгается в личную жизнь, потому что решение вступить в брак — это решение взрослых людей, а дальше государство может только помочь», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что в Ингушетии рассматривают предложение запретить регистрацию брака без отрицательных результатов тестов на ВИЧ и наркотики у будущих супругов. Кроме теста на ВИЧ, предлагается сдавать анализы и на другие заболевания, передающиеся половым путем.

С соответствующей идеей выступил глава министерства по национальной политике Ингушетии Ваха Беков. Сообщается, что обязательные справки для желающих заключить брак могут ввести уже к осени 2023 года.