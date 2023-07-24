Российский заключенный соскучился по домашней еде и сбежал из колонии к матери

В Нижегородской области заключенный сбежал из колонии к матери. Об этом сообщили в Telegram-канале Ni Mash.
По данным канала, фигуранта отправили в колонию строгого режима за кражу. Он должен был провести в местах лишения свободы три года, из которых два уже прошли.
Отмечается, что россиянин отбывал наказание на участке для поселенцев — без конвоя.
Однажды он понял, что сильно скучает по матери, и решил устроить побег. Мужчина дошел до соседней деревни, где находился его дом, чтобы поесть домашней еды и пообщаться с матерью.
Вечером сотрудники исправительной колонии заметили, что заключенный не явился на проверку, и стали искать его. Вскоре нарушитель был найден. Теперь ему добавили статью за побег.
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