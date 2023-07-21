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Банк России поднял ключевую ставку до 8,5 процента

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Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку до 8,5 процента, что стало первым с сентября прошлого года изменением денежно-кредитной политики.

В сообщении на сайте регулятор объясняет его повышением проинфляционных рисков.

Большинство аналитиков сходились во мнении, что ЦБ не может не отреагировать на резкое ослабление рубля с момента предыдущего заседания и сохранить ставку на уровне 7,5 процента.

Однако мнения относительно величины роста расходились.

Рост на один процентный пункт проходит по верхней границе ожиданий, хотя отдельные эксперты не исключали повышения сразу до девяти процентов.

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Источник — lenta.ru
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