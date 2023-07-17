Крымский мост закрыт из-за чрезвычайного происшествия. Что известно о ночном инциденте

17.07.2023 | 07:26

Чрезвычайное происшествие произошло 17 июля на Крымском мосту возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Движение по мосту остановили.

Сотрудники правоохранительных органов и ответственные службы прибыли на место, также туда выехал зампредседателя Совета министров республики Игорь Михайличенко. Аксенов обсудил ситуацию с главой Минтранса Виталием Савельевым, приняты меры по ее разрешению.

Пострадавшие

В СМИ появились сведения, что в результате падения пролета Крымского моста погибло два человека, еще один пострадал, по предварительным данным, это подросток. Пока официального подтверждения этой информации нет.

Глава республики в своем Telegram-канале призвал к спокойствию и попросил доверять только проверенным источникам информации.

Версии

Возможной причиной чрезвычайного происшествия называют взрывы. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», два взрыва прогремели после 03:00 и 03:20, после чего движение по мосту прекратилось, автомобили стали разворачивать.

Последствия

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, на мосту встали автомобили, кареты скорой помощи пытаются проехать к месту происшествия. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена, сообщили власти Темрюкского района Краснодарского края.

Кроме того, часть освещения Крымского моста вышла из строя. На подъезде к Керченскому проливу, по данным сервиса «Яндекс.Карты», образовалась многокилометровая пробка в оба направления. При этом железнодорожная часть моста работает в прежнем режиме, поезда не отклоняются от расписания, заявили РИА Новости в РЖД.

Крымские власти утверждают, что на фоне остановки движения по мосту не возникнет дефицита необходимых продуктов, топлива и товаров, на местных складах есть запасы.

Меры предосторожности

Сергей Аксенов обратился к жителям и гостям полуострова с просьбой выбирать альтернативный Крымскому мосту путь через новые российские регионы. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что в связи с ЧП уже планируется сухопутный маршрут.

В Минтрансе России подтвердили, что водители могут передвигаться по наземному дорожному маршруту через новые регионы.

Помощь пострадавшим

Советник главы республики сообщил, что власти Крыма окажут помощь туристам в связи с происшествием на Крымском мосту. В министерстве курортов будет развернут координационный штаб, помимо этого уже открыли горячую линию минкурортов.

Для помощи людям, оказавшимся в пробке из-за случившегося на мосту, создали оперативный штаб в Краснодарском крае, об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.