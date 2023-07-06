Россиянин выбросил с 9-го этажа пять кошек матери и попал под следствие

06.07.2023 | 16:33

В Шарыпово Красноярского края 41-летний местный житель выкинул с балкона 9-го этажа пять кошек своей матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Фигурант пояснил, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с женой он пришел в гости к матери и разозлился, когда увидел количество домашних животных.

Женщины в тот момент в квартире не было, тогда сын схватил кошек и выбросил с высоты, думая, что те приземлятся на дерево и разбегутся. Однако выжить смогла только одна. Испугавшись, что мать будет ругаться, он ушел к себе домой.

Мужчине грозит до пяти лет заключения, он находится под подпиской о невыезде.

23 января сообщалось, что в Москве приговорили к 2,5 года колонии-поселения «кошачьего маньяка».