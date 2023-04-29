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В стране и мире

Собака сбежала от нового хозяина и за месяц дошла до прежнего дома

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В Ирландии золотистый ретривер по кличке Купер сбежал от нового хозяина и дошел до прежнего дома, преодолев более 64 километров за месяц. Об этом сообщает Belfast Live.

Собака познакомилась с новым хозяином в приюте, куда ее отдали прошлые владельцы. Купера взял к себе фотограф из города Дангэннон. Мужчина заполнил все необходимые документы и привез ретривера в новый дом. Хозяин надеялся, что Купер быстро освоится, однако в первый же день он неожиданно сбежал. «Это была катастрофа. Бедный мальчик не знал, где он находится, и бежал со всех ног. Я попыталась догнать его, но он исчез в мгновение ока. И тогда начались поиски», — рассказывает владелец.

Найти Купера удалось лишь спустя 26 дней. Он оказался в Тоберморе — деревне, в которой жили его предыдущие хозяева. По подсчетам сотрудников организации по поиску животных, пес прошел более 64 километров через глухие леса и вдоль дорог. Он передвигался в основном ночью и не вступал в контакт с людьми, добираясь до прежнего дома.

Сейчас собака находится в безопасности, ее забрал новый хозяин. По словам мужчины, Купер сильно похудел и ослаб и теперь восстанавливается дома. «Надеюсь, теперь он дома навсегда. Я принял дополнительные меры предосторожности на случай, если ему снова захочется сбежать. Он через многое прошел», — говорит владелец. Мужчина добавил, что благодарен организациям и неравнодушным людям, которые помогали ему в поисках Купера.

Ранее сообщалось, что жительница США нашла пропавшую без вести кошку по кличке Пайпер спустя девять лет поисков. Долгое время хозяйка считала, что питомицы уже нет в живых.

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Источник — lenta.ru
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