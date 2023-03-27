Россиянам рассказали о праве исключить из завещания недостойных наследников

27.03.2023 | 17:20

Нотариус может исключить недостойного наследника из состава наследников. Разрешить спор поможет решение суда или привлечение медиатора, рассказала адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, кто является недостойным наследником и как исключить его из завещания.

Недостойные наследники - это лица, которые своими умышленными противоправными действиями способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. При этом их действия могли быть направлены против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании.

Это может быть подделка, уничтожение или хищение завещания, понуждение наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждение наследников к отказу от наследства, пояснила Данильченко.

При этом данные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке, обратила внимание адвокат. Это может быть приговор суда по уголовному делу или решение суда по гражданскому делу - например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы.

«Вынесение решения суда о признании наследника недостойным в указанных случаях не требуется. Гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда», - указала Данильченко.

Через суд по требованию заинтересованного лица от наследования можно отстранить граждан, которые злостно уклоняются от выполнения лежавших на них по закону обязанностей по содержанию наследодателя, обратила внимание адвокат. Для этого она рекомендовала соблюсти определенный порядок действий.

Сначала подготовить исковое заявление об отстранении наследника от наследования и прочие необходимые документы и подать их в суд. Принять участие в рассмотрении дела и получить решение с отметкой о вступлении в законную силу. Затем решение суда о признании наследника недостойным и отстранении от наследования предоставляется нотариусу, который исключит его из состава наследников.

Разрешить спор можно не только в суде, но и с помощью медиатора, добавила адвокат. «Ведь очень часто споры разгораются вовсе не из-за имущества, а из-за обид близких людей, взаимных претензий. Например, одни из родственников считают, что имеют больше прав на наследуемое имущество, так как другой родственник совсем не заботился об умершем и не помогал ему. С помощью медиатора наследники могут урегулировать спор», - подытожила собеседница «Ленты.ру».