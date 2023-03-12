Более 15 машин столкнулись на трассе в Саратовской области

12.03.2023 | 10:59

На трассе в Саратовской области произошло массовое ДТП с участием более 15 машин. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

По его словам, звонок в службу «112» поступил в 07:44 по местному времени (06:44 по московскому). Авария произошла в Хвалынском районе на 93 километре трассы Р-228.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 8 человек», - говорится в сообщении. Спасатели и медики скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим.

Юрин добавил, что проезд по федеральной трассе затруднен. В настоящее время на месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС.