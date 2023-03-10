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В стране и мире

В России снова начали принимать заявления на загранпаспорта нового образца

Печать

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В России начали принимать заявления на биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет — работа по оформлению данных документов возобновилась в стандартном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник в Гознаке.

По его словам, печать загранпаспортов нового образца снова возобновлена, но из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен.

Со 2 февраля в России перестали оформлять биометрические загранпаспорта сроком на десять лет. Работа по оформлению данных документов на портале государственных и муниципальных услуг временно остановлена.

Ранее руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт сравнила силу десятилетних биометрических и пятилетних загранпаспортов и назвали мнение об их неравенстве мифом. По ее словам, оба паспорта имеют равную силу как документ, удостоверяющий личность гражданина России за ее пределами.

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Источник — lenta.ru
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