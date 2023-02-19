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В стране и мире

В России сократился ассортимент бытовой химии и средств гигиены

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В российских торговых сетях сократилось количество непродовольственных товаров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные отчета аналитической компании NielsenIQ.

Отмечается, что сегмент просел на 16,2 процента. В категорию входит бытовая химия, средства по уходу за собой, для гигиены и прочее. Еще на восемь процентов уменьшилось число детских товаров, на 3,8 процента - товаров для животных.

По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сегмент просел в натуральном выражении на 11,1 процента, но в деньгах за прошлый год вырос на 2,7 процента. Весь рынок непродовольственных товаров (с учетом онлайна) он оценивает в 21,5 триллиона рублей.

В сети супермаркетов «Лента» сообщили, что ассортимент у компании не сокращается, за исключением «некоторых категорий непродовольственных товаров». Представители крупнейших торговых сетей - X5 Group, «Вкусвилла», «Азбуки вкуса», «Ашана» и «О’кей» информацию не прокомментировали.

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Источник — lenta.ru
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