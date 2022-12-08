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В России захотели по-новому проверять один тип оборудования в домах

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В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект, по которому в жилых домах захотели по-новому проверять газовое оборудование. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

Законопроект о безопасности этого типа оборудования рассмотрят до конца 2022 года или в январе 2023-го. Если нововведение вступит в силу, то в стране будет действовать принцип «один дом - одна обслуживающая организация». Таким образом жильцы будут заключать договоры с газовой компанией, с которой сотрудничает УК.

По словам Пахомова, на данный момент россияне могут заключить договор с любой организацией, при этом 10-15 квартир существуют без соглашений и не проверяются, из-за чего происходят несчастные случаи. Законопроект начали рассматривать в 2018 году, но позже его переработали.

Ранее главный эксперт по ЖКХ Народного фронта Светлана Калинина назвала плохую подготовку коммуникаций к зиме причиной взрывов газа в жилых домах России. Эксперт также утонила, что ситуацию усугубил мораторий на проверки.

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Источник — lenta.ru
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