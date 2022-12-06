В стране и мире

Налоговые доходы российских регионов сократились

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В октябре налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов России снизились в годовом выражении на 6,6 процента, до 1,3 триллиона рублей, говорится в исследовании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В прошлом октябре показатель составлял 1,43 триллиона рублей. Снижение доходов произошло впервые после пандемии, с января 2021 года. Только в каждом шестом регионе рост налоговых доходов обогнал инфляцию.

Больше всего упали поступления в бюджеты Мурманской области (на 66,7 процента, или на 13,3 миллиарда рублей, относительно октября 2021 года). Особенно существенно в октябре сократились поступления в региональные бюджеты налога на прибыль - на 40,2 процента год к году, или на 228,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что вошедшим в состав России территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей разрешат не платить в федеральный бюджет налог на прибыль. Мера будет действовать в течение 10 лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте