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В стране и мире

Россиянам назвали минимальную стоимость обстановки нового дома

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Минимальный набор мебели для обустройства нового дома обойдется в 18 тысяч рублей. Стоимость обстановки жилья с нуля назвали аналитики эксперты «Яндекс Недвижимости» и ВТБ, пишут «Известия».

С указанным бюджетом получится приобрести диван, стол, стулья и шкаф в сегменте «эконом». На оптимальный набор, куда дополнительно входят кровать, кухня, тумбы, полки и настенные шкафы потребуется в среднем 54 тысячи рублей, отмечают аналитики. «Полноценная обстановка нового дома стоит приблизительно 65 тысяч рублей. Правда, если выбрать предметы интерьера в сегменте "комфорт" или "премиум", ценник вырастет в 3,5 раза и в 13 раз соответственно», - уточнили специалисты.

По словам аналитиков, больше всего денег новоселы тратят на покупку бытовой техники. Набор самых необходимых предметов обойдется в 45 тысяч рублей, оптимальный набор будет стоить в среднем 88 тысяч рублей, а на покупку всего и сразу из техники нужно закладывать почти 110 тысяч рублей. При этом премиум-техника, в которую входят в том числе очиститель воздуха, кофемашина, кондиционер, телевизор, обойдется более чем в 980 тысяч рублей.

На аксессуары для дома - текстиль, корзину для белья, торшеры, зеркало - придется потратить в среднем 60 тысяч рублей, добавили эксперты.

Согласно опросу «Яндекс Недвижимости», большинство россиян в первую очередь приобрели бы в новую квартиру мебель (70,6 процента), а именно диван или кровать. Тогда как шкаф к срочным покупкам отнесли лишь 1,1 процента опрошенных. Среди техники респонденты выделили холодильник - он станет первым приобретением для 53,3 процента россиян.

Ранее россияне назвали стоимость идеального ремонта квартиры. Большинству опрошенных экспертами граждан, чтобы обустроить жилье так, как они мечтают, потребуется один миллион рублей. Чуть реже респонденты указывали сумму в 500 тысяч рублей.

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Источник — lenta.ru
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