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В России выступили против отмены льготной ипотеки

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Российские застройщики и риелторы выступили против отмены программы льготной ипотеки под семь процентов годовых. По их мнению, подобное решение может негативно сказаться на участниках рынка недвижимости. Свою позицию эксперты объяснили в разговоре с News.ru.

В компании ФСК отметили, что доля сделок с использованием льготной ипотеки превышает 70 процентов. В случае отмены программы пострадать могут девелоперы и застройщики. Повышение ставки вызовет увеличение ежемесячного платежа и снижение максимальной суммы кредита.

В «ИНКОМ-Недвижимости» предположили, что если решение об отмене будет принято, то спрос на новостройки может снизиться на 80 процентов. При этом специалисты спрогнозировали, что в декабре интерес к новостройкам повысится на 60 процентов, так как покупатели захотят воспользоваться льготной программой.

О подобных опасениях также заявили в федеральной компании «Этажи». По словам экспертов, прекращение действия программы в первые шесть месяцев 2023 года снизит спрос на новостройки. В будущем на первичном рынке жилья может возникнуть дефицит.

О перспективе того, что власти не будут продлевать льготную ипотеку, стало известно ранее в ноябре. Тогда в Минфине заявили, что не увидели необходимости в работе программы после 2022 года и стали исходить из того, что она будет закончена 31 декабря.

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Источник — lenta.ru
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