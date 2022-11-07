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В стране и мире

Россиян предупредили о риске остаться без новогодних подарков из Китая

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Многие россияне заказывают подарки к Новому году в китайских интернет-магазинах, однако в этом году есть риск не получить свои заказы в срок, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя транспортно-логистической компании Novelco и источники в пяти других компаниях. Заказы советуют оформлять в ближайшую неделю, то есть не позже середины ноября.

«Задержки грузов из КНР, поставляемых в Россию по железной дороге и по морю, в этом году настолько велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю. Иначе груз не успеют доставить до Нового года», - утверждают в Novelco. Заказы из Китая теперь доставляют на 20–30 процентов дольше, чем в прошлом году.

Глава Novelco Григорий Григорьев объяснил, что быстрой доставке мешает полная загрузка портовых терминалов и низкая скорость вывоза контейнеров на фоне нехватки железнодорожных платформ. По его словам, корабли стоят на рейдах в портах Дальнего Востока по 30 дней.

Кроме того, в последние недели некоторые ж/д станции в северных регионах Китая отменяют отправки в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщил руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша. В Novelco добавили, что, даже если выбрать перевозчика с наименьшим ожиданием и переплатить за доставку, посылка будет ехать из порта Шанхай через Владивосток в Москву около 45 суток. При выборе бюджетного варианта доставка займет 50-60 суток и более.

Прямые поезда из Китая в Москву идут около 50 дней. Проблемы наблюдаются и на этом маршруте - по словам Григорьева, на погранпереходе Алашанькоу грузы задерживаются до двух недель, на Забайкальске и Достыке - на пять дней. На фурах товары из городов центральной части Китая до Москвы везут 31–35 дней - однако для сборных грузов следует дополнительно закладывать еще 7–10 дней на их консолидацию и оформление документов.

В начале ноября крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk ликвидировал российскую дочернюю компанию. После начала российской спецоперации на Украине компания пыталась продать свою долю в 30,75 процента в российской компании Global Ports (GPI), однако сделку не закрыла. Сама компания полностью покинула российский рынок в конце августа.

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Источник — lenta.ru
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