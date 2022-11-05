Число погибших при пожаре в ночном клубе Костромы увеличилось до 15

05.11.2022 | 10:32

Число погибших в результате вспыхнувшего в костромском ночном клубе-кафе «Полигон» пожара возросло до 15. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает ТАСС.

Собеседники агентства указали, что при разборе завалов были найдены тела двоих человек.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Тогда сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших, позже стало известно о семи погибших. Из здания эвакуировали 250 человек. Открытое горение ликвидировано, заявили в ГУ МЧС по Костромской области.