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В стране и мире

Роспотребнадзор сообщил об интенсивном снижении заболеваемости COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19, как и другими респираторными вирусными инфекциями, достаточно интенсивно снижается в России вторую неделю подряд. Об этом пишет ТАСС.

«Каждый год 1 сентября собираются коллективы - производственные, школьные, студенческие, и это каждый год вызывает определенный подъем первой волны острых респираторных инфекций. И в этом году ковид просто сложился с этой волной по датам, и вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями», - сообщила она.

Ранее Попова констатировала, что новая коронавирусная инфекция из страны не уходит и допустила устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в сентябре, а врач общей практики Владимир Хорошев призвал россиян укрепить «первую линию обороны» против ковида и вернуться к ношению масок в общественных местах.

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Источник — lenta.ru
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