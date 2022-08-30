В стране и мире

Россиянам раскрыли количество выходных дней в 2023 году

Печать

Правительство России определило, как россияне будут отдыхать в 2023 году. Календарь с выходными днями кабмин опубликовал в своем Telegram-канале.

В правительстве раскрыли, что для россиян новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», - говорится в сообщении кабмина.

Нерабочими в 2023 году также будут дни с 23 февраля по 26 февраля в честь Дня защитника отечества, 8 марта - в честь Международного женского дня. Россияне также отдохнут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Помимо этого, нерабочими праздничными днями названы 10-12 июня, а также 4-6 ноября.

Ранее Минтруд рассказал о выходных днях для россиян в 2023 году. Там уточняли, что новогодние праздники для россиян в 2023-м году продлятся девять дней: с 31 декабря по 8 января.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте