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Девятилетнего россиянина заперли в холодильнике в супермаркете

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В Новосибирске девятилетнего мальчика заперли в холодильнике одного из супермаркетов после того, как он высказал претензии из-за просроченных товаров. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Отец ребенка рассказал, что мальчик вместе с друзьями зашел в продуктовый супермаркет «Мария-Ра», расположенноый на улице Селезнева. Ребенок заметил товар с истекшим сроком годности и уведомил продавца.

В ответ на это женщина начала ругаться, забрала тележку и выпроводила детей из магазина. Кроме того, она якобы пригрозила, что ребят могут посадить на три года в тюрьму за такое поведение. Через несколько минут девятилетний школьник вернулся и показал сотруднице торговой точки статью в телефоне, в которой подчеркивалось, что граждане могут требовать убирать «просрочку» с полок.

После этого продавец связалась по телефону с мужчиной. Она якобы попросила прийти и разобраться с мальчиком. «Неизвестный схватил моего сына за руку и затащил в подсобку. Подтащил к холодильнику. Выкинул оттуда коробки какие-то, засунул ребенка и закрыл. Там было холодно и не было света», - отметил отец пострадавшего.

После произошедшего была организована уголовно-процессуальная проверка. Кроме того, порядками в городском супермаркете заинтересовалась региональная прокуратура. «Изучаются материалы, поступившие по данному поводу в правоохранительные органы, на предмет полноты принятых ими мер и законности процессуальных решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заверили в ведомстве.

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Источник — lenta.ru
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