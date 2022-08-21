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В стране и мире

Минцифры пообещало сохранение тарифов сотовых операторов в пределах инфляции

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Минцифры России прокомментировало информацию о росте цен на тарифы сотовых операторов. Сообщение пресс-службы ведомства в субботу, 20 августа, цитирует ТАСС.

В министерстве пообещали, что стоимость тарифов останется в пределах инфляции и не превысит ее.

«Изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи. Минцифры и ФАС в течение всего года следят за тарифной политикой операторов и не допускают спекуляций», - отметили в ведомстве.

Также Минцифры напомнило, что в апреле этого года были разработаны рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом уровня инфляции. Согласно ним операторы смогут повышать цены на услуги на величину накопленной инфляции. За 14 дней до изменения тарифов они должны будут сообщить о своих планах в антимонопольную службу.

5 августа сообщалось, что Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России.

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Источник — lenta.ru
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