Россиянам рассказали о побочных действиях шампуней от перхоти

08.08.2022 | 12:54

Некоторые шампуни от перхоти покрывают кожу головы пленкой и не приносят никакой пользы, рассказали врач, управляющий директор ГК NATURA SIBERICA, Александра Пурига и врач-трихолог клиники по пересадке волос FUE Clinic Татьяна Качанова. В беседе с «Лентой.ру» они уточнили, какие еще побочные действия имеют специализированные шампуни.

Не все средства эффективны в борьбе с перхотью, вызванной одной из разновидностей грибка Malassezia, отметила Пурига.

«Есть шампуни, которые создают пленку на коже головы, тем самым не позволяя чешуйкам отслаиваться. Позитивный эффект от средства, как правило, заканчивается с окончанием его применения», - констатировала врач.

Она объяснила россиянам, что дешевый противогрибковый препарат триклозан, входящий в состав некоторых шампуней, неблагоприятно сказывается на состоянии кожи головы. Шампуни с высокой концентрацией этого лечебного вещества, по ее словам, разрушают микробиом кожи и больше вредят, чем помогают излечиться.

Агрессивное воздействие на кожу головы оказывают поверхностно-активные вещества - сульфаты, которые помогают расщепить жиры, очистить кожу и промыть волосы, добавила Качанова. Сульфаты приподнимают чешуйки волос, лишая их блеска, и раздражают чувствительную кожу, но только если шампунь долго находится на волосах. Однако, по словам трихолога, совсем обойтись без сульфатов не получится, иначе промыть волосы не удастся.

Качанова настоятельно советует использовать шампуни от перхоти не каждый день, а в соответствии с указанной на упаковке регулярностью.

«Для того, чтобы шампуни помогали, после нанесения их нужно оставлять на две-четыре минуты и только потом смывать. Важно использовать именно теплую воду, так как перхоть вызывает раздражение кожи, и беспокоить ее лишний раз не стоит», - подчеркнула трихолог Татьяна Качанова.

Шампуни против перхоти в первую очередь должны успокаивать кожу головы, снимать зуд и нормализовать микробиом кожи и работу сальных желез, пояснила Пурига. Чтобы средство не разочаровало, выбирать его нужно в аптеках среди профильных терапевтических линеек или продуктов косметических линий с терапевтическим эффектом, резюмировала врач.

Ранее дерматологи рассказали, почему нежелательно мыть голову на ночь. Они отметили, что, ложась спать с мокрой головой, можно простудиться и травмировать волосы.