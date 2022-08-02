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Раскрыт способ мошенников узнать остаток средств на счете

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Руководитель аналитического центра компании Zecurion, которая специализируется на информационной безопасности, Владимир Ульянов раскрыл способ мошенников узнать остаток средств на счете. По его словам, они могут сделать это через кодовое слово, которое клиент придумывает для его идентификации сотрудниками банка по телефону, передает радио Sputnik.

По словам эксперта, если злоумышленник подсмотрел номер карты и знает кодовое слово, он может выяснить определенную информацию и совершить мошеннические действия. Эти данные, как и коды из СМС, не должны попадать в руки посторонних, напомнил специалист.

«Просто так сотрудник банка никому не назовет остаток по счету, а если назвать кодовое слово, то более вероятно, что эту информацию предоставят без лишних вопросов. Таким образом кодовое слово может быть использовано в рамках мошеннических действий или целенаправленных атак на человека», - пояснил Ульянов.

Если кодовое слово было скомпрометировано, необходимо обратиться в финансовую организацию и запретить проведение операций без личного присутствия, порекомендовал аналитик.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Сизов дал россиянам советы, которым необходимо следовать при утечке персональных данных. В первую очередь специалист призвал пользователей менять пароли от электронной почты и банковских карт.

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Источник — lenta.ru
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