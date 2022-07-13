В Стамбуле начались переговоры по вывозу украинского зерна

13.07.2022 | 14:48

В Стамбуле начались переговоры России, Украины, Турции и ООН по вопросу вывозу украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти отказались раскрывать место встречи, она проходит за закрытыми для прессы дверями. Источник сообщил агентству, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. Он отметил, что в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море и отметили важность скорейшего решения этой проблемы.

Уже 12 июля глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал, что военные делегации России, Украины и Турции при участии ответственных лиц ООН обсудят решение проблемы вывоза украинского зерна, в Стамбуле 13 июля.