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Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ с 1 июля

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Юрист Иван Соловьев заявил, что платежи за коммунальные услуги в России увеличатся с 1 июля. Об этом он сообщил в беседе агентству «Прайм».

Соловьев напомнил россиянам, что с 1 июля произойдет подорожание услуг ЖКХ на 3,5-5 процента. Каждый регион самостоятельно установит максимальные значения этого показателя. Например, в Москве и Дагестане тарифы увеличатся на 6 процентов, в Крыму и Санкт-Петербурге этот показатель будет выше. В Ульяновской области платежи подорожают на 3,4 процента.

Юрист отметил, что предел роста оплаты услуг определяется экономической ситуацией в регионе. Он добавил, что в России намерены снижать максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ. На данный момент она достигает 22 процентов от доходов, в 2023 году показатель должен снизиться до 18 процентов. Россияне, расходующие на коммунальные услуги более 22 процентов от доходов, могут получить субсидии.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Россияне, расходующие на коммунальные услуги более 22 процентов от доходов, могут получить субсидии
Могут получить а могут и не получить. Скользкая цитита.

Гость||

вы сами за это голосовали

Гость||

Что-то забыли подсчитать в процентах подорожание за отопление. Чтобы не шокировать?

Гость||

Ничего, проголосуем, и оплатим, тем более, что пенсию подняли. Лишь бы Владимир Владимирович был здоров и не было войны.

Гость||

Гость писал(a):

вы сами за это голосовали
Вы постоянно пишете вот эту чушь.

При Сталине все голосовали за Сталина. И не было протестов.

Гость||

Гость писал(a):

Вы постоянно пишете вот эту чушь.
Это реальность.

Гость||

Холопам не привыкать...

Гость||

09:42 Сколько самоиронии в этих строках, вы плательщик номер 1 похоже, вам и море по колено.

Гость||

Гость писал(a):

09:42 Сколько самоиронии в этих строках, вы плательщик номер 1 похоже, вам и море по колено.
Каждый пенсионер плательщик № 1.

Гость||

Гость писал(a):

При Сталине все голосовали за Сталина
Конечно все. Кому охота на гулаг.

Имя: Гость
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