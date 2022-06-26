Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ с 1 июля

26.06.2022 | 08:30

Юрист Иван Соловьев заявил, что платежи за коммунальные услуги в России увеличатся с 1 июля. Об этом он сообщил в беседе агентству «Прайм».

Соловьев напомнил россиянам, что с 1 июля произойдет подорожание услуг ЖКХ на 3,5-5 процента. Каждый регион самостоятельно установит максимальные значения этого показателя. Например, в Москве и Дагестане тарифы увеличатся на 6 процентов, в Крыму и Санкт-Петербурге этот показатель будет выше. В Ульяновской области платежи подорожают на 3,4 процента.

Юрист отметил, что предел роста оплаты услуг определяется экономической ситуацией в регионе. Он добавил, что в России намерены снижать максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ. На данный момент она достигает 22 процентов от доходов, в 2023 году показатель должен снизиться до 18 процентов. Россияне, расходующие на коммунальные услуги более 22 процентов от доходов, могут получить субсидии.