Россияне стали покупать меньше парфюмерии и косметики

25.06.2022 | 12:17

Товарооборот расположенных в торговых центрах Москвы магазинов парфюмерии и косметики по итогам первых двух недель июня оказался на 12 процентов ниже прошлогоднего, а количество чеков сократилось на 18 процентов. О том, что россияне стали покупать меньше продукции в этом сегменте, свидетельствуют данные Focus Technologies, пишет «Коммерсантъ» в субботу, 25 июня.

Эксперты связывают такую тенденцию со снижением покупательской активности на фоне роста средних цен на самые популярные позиции на 30 процентов с начала года. По мнению исполнительного директора Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петра Бобровского, снижение активности потребителей в сегменте связано с общим снижением их покупательной способности и сделанными в марте покупками впрок, когда на фоне начавшегося кризиса в сегменте парфюмерии и косметики наблюдался ажиотаж.

В Natura Siberica ждут восстановления активности потребителей с конца 2023 года. В «Л’Этуаль» рост трафика связывают с расширением ассортимента, в том числе за счет новых категорий. Глава направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев допустил, что негативно на трафике могло сказаться сокращение ассортимента парфюмерии и косметики из-за ухода части зарубежных марок.

Как пишет издание, частично вопрос нехватки ассортимента может быть решен за счет параллельного импорта, который намерены развивать, в частности, крупнейшие онлайн-площадки. Однако Петр Бобровский указывает, что такие поставки не будут способствовать снижению стоимости логистики и, как следствие, цен. Он допустил, что в бюджетном ценовом сегменте доля местных производителей в итоге увеличится, однако процесс будет небыстрым.

Ранее в Минпромторге опровергли возможность сокращения ассортимента косметики и парфюмерии в России, заявив, что отечественные компании готовы восполнить недостаток иностранных косметических средств. Вместе с советом по развитию парфюмерно-косметической промышленности и крупнейшими производителями Минпромторг определил наиболее востребованные позиции, чтобы создать их производство в России.