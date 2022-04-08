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В стране и мире

Центральный банк резко снизил ключевую ставку

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Совет директоров Банка России резко снизил ключевую ставку, сообщил регулятор. Центральный банк уточнил, что с 11 апреля она будет составлять 17 процентов годовых.

В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали. На срочных депозитах фиксируется приток средств.

Годовая инфляция, считает регулятор, в силу эффекта базы продолжит расти, однако последние данные «указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен».

Решение о снижении ставки принято исходя из баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности, объяснили в ЦБ. В следующий раз вопрос об уровне ключевой ставки регулятор рассмотрит в конце месяца, 29 апреля.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Похрену, что они там снизили. Зарплаты от этого не вырастут, цены не упадут, в роте слаще не станет

Имя: Гость
Комментарий:

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