Центральный банк резко снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России резко снизил ключевую ставку, сообщил регулятор. Центральный банк уточнил, что с 11 апреля она будет составлять 17 процентов годовых.
В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали. На срочных депозитах фиксируется приток средств.
Годовая инфляция, считает регулятор, в силу эффекта базы продолжит расти, однако последние данные «указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен».
Решение о снижении ставки принято исходя из баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности, объяснили в ЦБ. В следующий раз вопрос об уровне ключевой ставки регулятор рассмотрит в конце месяца, 29 апреля.
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Похрену, что они там снизили. Зарплаты от этого не вырастут, цены не упадут, в роте слаще не станет