Россиянам назвали условие продления майских праздников

08.04.2022 | 10:44

Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская назвала условие для продления майских праздников в России. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В беседе с изданием Петровская заявила, что разрешать людям не работать 4-6 мая или нет — дискуссионный вопрос, поскольку такие «длинные каникулы» — это достаточно серьезная нагрузка на экономику. Решение об их предоставлении будет принято, если цель дать людям возможность провести это время на огородах и сохранить рабочие места окажется в приоритете, считает она.

Петровская напомнила, что в России далеко не все организации могут позволить себе приостановку работы, а введение десятидневных выходных обязывает работодателей платить работникам в повышенном размере, что создает дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда. Дело в том, что за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день, оплата производится в повышенном размере.

С другой стороны, предложение сделать выходными дня 4-6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах. Граждане проведут это время на своих огородах, тем самым обеспечив себе гарантированный урожай осенью.

Однако, заметила Петровская, некоторые компании и без официальных выходных устанавливают период с 1 по 10 мая, как нерабочий, либо организуют «плавающий» график работы, что дает сотрудникам возможность отдохнуть.

С инициативой продлить выходные на майских праздниках до 10 дней выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его мнению, отдых с 1 по 10 мая поможет россиянам запастись продуктами на осень. «Людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый «борщевой набор» вырос на 10-40 процентов», — обратил внимание парламентарий. Кроме того, указал он, люди смогут посвятить это время общению с близкими.

Как считает депутат, реализовать эту идею достаточно легко, аналогично нерабочим дням, объявленным государством во время пандемии COVID-19. Даванков добавил, что партия «Новые люди» обратится к правительству по вопросу поддержки бизнеса в дополнительный выходной.

Идею Даванкова поддержал заместитель главы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. По его мнению, майские каникулы позволят россиянам полноценно отдохнуть, поскольку в такие непростые времена, как пандемия коронавируса и санкции, людям необходима передышка.

Абрамов считает, что на майские праздники граждане смогут не только посадить урожай, но и отдохнуть и пообщаться с близкими. Кроме того, он полагает, что нерабочие дни в мае станут некоей компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции не позволяли россиянам полноценно отдохнуть.