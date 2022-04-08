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В стране и мире

Европа назвала оплату российского газа рублями нарушением санкций

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Евросоюз будет рассматривать оплату российского газа рублями как нарушение введенных в отношении Москвы санкций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует ТАСС.

«Еврокомиссия провела очень глубокий юридический анализ требования России платить за газ в рублях и считает, что это не только создаст риски для компаний, но и приведет к обходу санкций ЕС против России», — отметила фон дер Ляйен.

О требовании к европейским покупателям российского газа совершать оплату в рублях в конце марта заявил президент Владимир Путин. Власти многих стран, а также руководство компаний неоднократно заявляли, что считают это условие нарушением действующих контрактов и не будут его исполнять.

В начале апреля Москва представила подробности новой схемы оплаты, из которой следует, что платежи будут по-прежнему проводиться в евро и поступать на специальные счета в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет покупать на полученную иностранную валюту рубли. Экономисты отметили, что новый порядок оплаты не несет в себе существенных изменений по сравнению со старым.

При этом о готовности платить за российский газ в рублях заявляли представители двух европейских стран: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр экономики Словакии Рихард Сулик.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

А они что хотели , и рыбку сьесть и на ...сесть. Так не бывает, раз пошли наперекор судьбе, получите ответку, это ещё в лёгкой форме, это им ещё повезло.

Гость||

Ну признали и признали. Дальше что?

Гость||

Обнаглели совсем. Не хочешь, не покупай, в чем проблема.

Гость||

"Мы у вас пару годков попокупаем, пока кого-то другого не найдём а потом откажемся". Хитрожопые какие.

Гость||

Проблема в том, что Китаю российский газ пойдёт бесплатно, а для жителей России тарифы взлетят до небес.

Гость||

Ну и хорошо. Будем радоваться за китайцев. Лишь бы пенсию платили

Гость||

На пузе приползут, жизнь заставит , она сложная штука, не любит слюнтяев и злопыхателей. К следующей зиме покажет толерантной Европе, где раки зимуют если раньше что не случится.

Гость||

11:09 Китай уже покупает за юани, а для жителей России тарифы и так всегда растут.

Гость||

Газ этот всё равно не наш, а Миллера, поэтому пусть сам думает, куда его пихать

Гость||

Ага, Миллер его сотворил, он просто чиновник, менеджер, а проще говоря, свадебный генерал...Сидит пока сидится, дальше по судьбе , от неё не убежишь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

оплату российского газа рублями как нарушение введенных в отношении Москвы санкций
какая смешная гейевропа становиться.

Гость||

Вата ликует, что останется без денег. "Умом Россию не понять..."

Гость||

У нас и так никогда ничего и не было. Так всегда происходило и раньше: только начинали мирно и хорошо жить, так сразу же всё отбирали: революции, войны, перестройки, деноминации... Судьба такая, мы люди привыкшие

Гость||

Нормально европе присунули по самые бакенбарды.

Гость||

11:29 Почему без денег, здесь круговорот налички, я тебе за рубли, а ты мне за свои же дойч марки, в смысле за евро...

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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