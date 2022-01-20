Россиян обяжут маркировать домашних животных

20.01.2022 | 10:47

Кошек, собак и других домашних животных включат в законопроект об обязательной маркировке и учете животных. Об этом в интервью «Известям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов со ссылкой Минсельхоз России.

По словам депутата, министерство подготовит соответствующие поправки в документ ко второму чтению. В его нынешней редакции речь идет только о сельхозживотных. Изначально нормы разрабатывались для учета и маркировки в том числе и домашних питомцев, однако были исключены из документа.

По словам Бурматова, к нему обращаются граждане, вопрошающие, куда исчезли поправки о кошках и собаках, поскольку «их регистрации люди ждут больше всего».

Парламентарий подчеркнул, что учет животных необходим, кроме того, он должен быть бесплатным, а идентификация питомцев вариативной, «чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип».

Ввести учет домашних и бездомных животных предложил в мае прошлого года президент России Владимир Путин. Он поручил правительству до 1 декабря подготовить соответствующий законопроект.

Российские законодатели предложили также штрафовать нерадивых владельцев, выбросивших питомцев на улицу. Летом прошлого года глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий различные штрафы за нарушение условий содержания животных.

Так, штраф до 200 тысяч рублей полагается за нарушение правил содержания животных в цирках, в приютах - до 50 тысяч рублей. За жестокое обращение с питомцами - до 100 тысяч рублей, а тем, кто выбрасывает животных на улицу, до 30 тысяч. Также штрафовать предлагают тех, кто заводит животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В таком случае предусмотрен штраф на сумму до 150 тысяч рублей.

По мнению сенатора Александра Башкина, также выступившего с подобной инициативой, штрафы за ненадлежащее содержание домашних животных не стоит рассматривать как наказание.

Собранные от штрафов деньги следует направлять на отлов бездомных животных, их стерилизацию и нахождение в приютах, считает Башкин.