В Госдуму внесен законопроект об отмене коммунальных платежей

19.01.2022 | 08:14

Жилищно-коммунальные платежи являются неотъемлемой частью ежемесячных расходов граждан и являются обязательными.

Для многих сумма, которую они каждый месяц вынуждены отдавать, является существенной. Особенно это касается малоимущих и пенсионеров. Уже не раз различные чиновники и общественники поднимали вопрос, чтобы ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны были освобождены от оплаты коммунальных платежей.

В настоящий момент ветеранам ВОВ предоставляется компенсация в размере 50% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг.

Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается с 1 июля 2022 года полностью компенсировать оплату коммунальных платежей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

«Отдавая дань глубокого уважения инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается с нами все меньше, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14 и 15 федерального закона "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг», - указано в пояснительной записке.