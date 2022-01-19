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В Госдуму внесен законопроект об отмене коммунальных платежей

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Жилищно-коммунальные платежи являются неотъемлемой частью ежемесячных расходов граждан и являются обязательными.

Для многих сумма, которую они каждый месяц вынуждены отдавать, является существенной. Особенно это касается малоимущих и пенсионеров. Уже не раз различные чиновники и общественники поднимали вопрос, чтобы ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны были освобождены от оплаты коммунальных платежей.

В настоящий момент ветеранам ВОВ предоставляется компенсация в размере 50% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг.

Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается с 1 июля 2022 года полностью компенсировать оплату коммунальных платежей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

«Отдавая дань глубокого уважения инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается с нами все меньше, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14 и 15 федерального закона "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг», - указано в пояснительной записке.

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Гость||

Заголовок как всегда вводит читателя в заблуждения - читая его можно решить что всей стране отменяют коммунальные платежи. Забыли написать слова единой отмене по инициативе единой партии!

Гость||

Не рано ли ветеранам и инвалидам ВОВ льготы предоставлять? Вон их еще сколько по всей стране: камень брось - попадешь. Годков 10 еще надо бы подождать - вот тогда самое время будет отдать дань глубокого уважения.

Гость||

Лет через 10 можно по МИЛЛИАРДУ каждому ветерану ВОВ подарить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.
и сколько их осталось ветеранов ВОВ?

Гость||

Дождались, молодцы!!!

Гость||

Кто пойдет по следу одинокому?

Сильные да смелые

Головы сложили в поле в бою.

Гость||

Если учесть что в 1945 кому то стукнуло 18 и его призвали то в 2022 ему будет 95 годиков

Гость||

Ветеранами признаны и вдовы ветеранов, знакомая десять лет назад вышла замуж за ветерана из за квартиры ей было 25,ему 85 , он уж умер, но ей то всего 35 сейчас и она ещё долго будет считаться вдовой вов

Гость||

Молодцы то какие,такой закон надо было принимать лет 20назад,а сейчас все ветераны и инвалиды войны уже глину караулят на кладбище.

Гость||

Надо бы закон принять,чтобы госдуму с ее дурацкими законами отменить.

Имя: Гость
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