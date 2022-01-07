В стране и мире

Россиянин Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Печать

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 27 минут и 0,8 десятых секунды. Россиянин допустил один промах. Второе место занял француз Эильен Жаклен. Тройку сильнейших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд.

Другой россиянин — Антон Бабиков — занял пятое место. Его соотечественник Даниил Серохвостов финишировал седьмым.

Для Логинова это первая победа на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. До этого он не поднимался выше четвертой позиции.

Ранее в четверг, 6 января, стало известно о заражении коронавирусом лидера мужской сборной России по биатлону Эдуарда Латыпова. Уточнялось, что заболевание у спортсмена проходит бессимптомно.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте