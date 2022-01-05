Названы самые востребованные профессии 2022 года

05.01.2022 | 15:43

Неквалифицированные кадры будут востребованы в 2022 году, считает рекрутер Ильгиз Валинуров. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал, что наибольший запрос на рынке труда будет на курьеров, таксистов и продавцов.

Ожидать, что рынок труда кардинально поменяется, не стоит, отметил Валинуров. Потребность общества в определенных кадрах складывается годами. Но некоторые тренды проследить можно.

В частности, по мнению владельца группы рекрутинговых агентств, в 2022 году будут актуальны профессии, связанные с продажами. К ним он отнес специалистов сферы рекламы и маркетинга. Валинуров считает, что вакансии этих специальностей займут до половины предложений о работе.

Вслед за торговлей начнет расти сфера доставки и логистики, спрогнозировал Валинуров. «Растет количество маркетплейсов, соответственно увеличиваются объемы производства, и кто-то должен все это поставлять», — добавил рекрутер.