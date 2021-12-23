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В стране и мире

Названы плюсы частичной отмены ЕГЭ

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Учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с «Лентой.ру» назвал хорошей идею частично отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). По мнению педагога, подготовка к ЕГЭ и изучение предмета — две разные вещи.

При частичной отмене ЕГЭ учителя, наконец, смогут спокойно заняться своим привычным делом, а дети учиться не ради экзамена, а для себя, уверен Луховицкий.

«Хочет ли ребенок поступать в вуз — это его личное дело. Таким образом этот экзамен во многом выходит из школы, и автоматически пропадает обязанность любого учителя научить любого ребенка, например, сдавать экзамен по русскому языку и базовой математике, даже если он совсем не поступает в вуз или даже если ему совсем не нужен именно этот экзамен», — добавил Луховицкий.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил формат, при котором ЕГЭ будут сдавать только выпускники, собирающиеся поступать в вузы. По его словам, в 2021 году выпускники, не планировавшие продолжать обучение в вузах, вместо ЕГЭ сдавали государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике, и ничего трагичного не случилось.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

автоматически пропадает обязанность любого учителя научить любого ребенка, например, сдавать экзамен по русскому языку
- это значит, что последние стимулы детей к учёбе будут утеряны. Зато

А раз penzainform.ru писал(a):

этот экзамен во многом выходит из школы
, значит, учителя за ЕГЭ не отвечают, и спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Тогда непонятно, зачем школа нужна. Наверное, чтобы сеять абстрактное доброе и вечное и не отвечать ни за что.

Гость||

- это значит, что последние стимулы детей к учёбе будут утеряны.

А вот и репетиторы сразу запереживали)

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