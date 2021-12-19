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В стране и мире

Россиянам рассказали о сроках сохранения уровня антител после COVID-19

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Спустя полгода после перенесенного COVID-19 у большинства пациентов снижается концентрация антител класса IgG к спайковому (S) белку коронавируса. Наблюдается это после любой степени тяжести болезни, передает «Интерфакс».

Такие данные следуют из результатов исследования «Отклик», проведенного Военно-медицинской академией (ВМА) имени Кирова и лабораторной службой «Хеликс». По словам медицинского директора лабораторной службы «Хеликс» Дмитрия Денисова, у лечившихся амбулаторно участников исследования к 45 суткам наблюдения обнаруживался иммунный ответ, однако максимальная концентрация антител сохранялась примерно до 60 суток. После чего начинается снижение, которое наблюдается до 180 суток.

По словам начальника ВМА, генерал-майора медицинской службы Евгения Крюкова, к аналогичным выводам приводили исследования в Вооруженных силах среди россиян, которые перенесли коронавирус в легкой форме и без госпитализации.

У пациентов, которые переболели COVID-19 в средней и тяжелой степенях тяжести концентрация антител сохранялась на более высоком уровне в течение 90 дней, однако к полугоду разница исчезала, отметил Крюков.

Ранее вице-премьер, председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова рассказала о сертификатах, которые можно получить по уровню антител. Бессимптомно переболевшим, по ее словам, при наличии антител будут выдавать сертификаты на полгода.

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Источник — lenta.ru
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