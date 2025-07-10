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Россиянин срочно вышел из трамвая через окно

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В Санкт-Петербурге по статье о вандализме будут судить жителя города, который вышел из трамвая через окно, сообщает NewsAlert.

Инцидент произошел еще 14 февраля этого года. 60-летний пассажир трамвая №21 захотел срочно выйти из него вне остановки на проспекте Энгельса, однако водитель не стал открывать двери в неположенном месте.

Утверждается, что горожанин начал громко ругаться, а затем выбил ногами окно трамвая и выпрыгнул из него.

Мужчина признал вину и выплатил петербургскому «Горэлектротрансу» ущерб в размере 30 тысяч рублей. Но было также возбуждено и уголовное дело. Его рассмотрит Выборгский районный суд Санкт-Петербурга.

В декабре в Санкт-Петербурге кондуктора и водителя трамвая избили стеклянной бутылкой. Пассажиры напали на работников общественного транспорта после ссоры в салоне.

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Источник — lenta.ru
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