Россиянин срочно вышел из трамвая через окно

10.07.2025 | 12:17

В Санкт-Петербурге по статье о вандализме будут судить жителя города, который вышел из трамвая через окно, сообщает NewsAlert.

Инцидент произошел еще 14 февраля этого года. 60-летний пассажир трамвая №21 захотел срочно выйти из него вне остановки на проспекте Энгельса, однако водитель не стал открывать двери в неположенном месте.

Утверждается, что горожанин начал громко ругаться, а затем выбил ногами окно трамвая и выпрыгнул из него.

Мужчина признал вину и выплатил петербургскому «Горэлектротрансу» ущерб в размере 30 тысяч рублей. Но было также возбуждено и уголовное дело. Его рассмотрит Выборгский районный суд Санкт-Петербурга.

В декабре в Санкт-Петербурге кондуктора и водителя трамвая избили стеклянной бутылкой. Пассажиры напали на работников общественного транспорта после ссоры в салоне.