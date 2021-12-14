Россиян предупредили об уголовном наказании за тайную сдачу квартир в аренду

Собственник, тайно сдающий квартиру в аренду и не уплачивающий налоги, может быть привлечен к уголовной ответственности. Об этом РИА Новости рассказал юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.
По словам эксперта, уголовное наказание грозит арендодателям, которые уклоняются от уплаты НДФЛ на протяжении трех и более лет, а также в случае, если сумма неуплаченного налога превышает 2,7 миллиона рублей. Собственнику в такой ситуации могут выписать штраф на 100-300 тысяч рублей или в размере зарплаты (иного дохода) за год-два. Также его могут арестовать на срок до шести месяцев или лишить свободы на срок до года, предупредил юрист.
При этом суд освободит владельца квартиры от уголовной ответственности, если тот впервые был уличен в неуплате налогов и вовремя возместил ущерб.
В других ситуациях собственник-неплательщик должен будет заплатить неуплаченные налоги (13 процентов полученной оплаты за весь срок сдачи квартиры в аренду). Кроме того, ему назначат штраф в размере 20 процентов от накопившейся налоговой задолженности, заключил специалист.
Ранее стало известно, что российский Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир. В ведомстве считают, что с помощью ГИС получится сделать рынок аренды более открытым и прозрачным.
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Мне вот интересно, откуда находятся эти эксперты-юристы, которые каждодневно пугают россиян карами небесными?
Статья УК РФ, предусматривающая ответственность за неуплату налогов, давно не менялась. И граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности только за неуплату налога в КРУПНОМ размере - которым признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей.
Т.е. не за неуплату налогов за три года, как написано в этой безграмотной статейке, а за крупный размер, который сложно представить при сдаче в аренду даже нескольких типовых квартир.