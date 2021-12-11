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В стране и мире

При обрушении на шахте в Кузбассе пострадали три человека

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Три человека получили травмы при обрушении участка горных выработок на «Таштагольском» железном руднике в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 декабря. По словам собеседника агентства, пострадавшие были госпитализированы.

По данным портала NGS42, обрушение произошло в результате землетрясения. Работа рудника была приостановлена на несколько часов. Находившиеся на тот момент в шахте рабочие были эвакуированы.

В ночь на 4 декабря на шахте в Свердловской области произошел горный удар. Персонал, который в тот момент работал на участке, был эвакуирован, следующая смена к работе допущена не была. Работа на шахте, согласно правилам, была приостановлена на восемь часов, после чего возобновилась.

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Источник — lenta.ru
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Шо опять, не учли предыдущие уроки?

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