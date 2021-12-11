При обрушении на шахте в Кузбассе пострадали три человека

11.12.2021 | 10:27

Три человека получили травмы при обрушении участка горных выработок на «Таштагольском» железном руднике в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 декабря. По словам собеседника агентства, пострадавшие были госпитализированы.

По данным портала NGS42, обрушение произошло в результате землетрясения. Работа рудника была приостановлена на несколько часов. Находившиеся на тот момент в шахте рабочие были эвакуированы.

В ночь на 4 декабря на шахте в Свердловской области произошел горный удар. Персонал, который в тот момент работал на участке, был эвакуирован, следующая смена к работе допущена не была. Работа на шахте, согласно правилам, была приостановлена на восемь часов, после чего возобновилась.