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В стране и мире

Накопительную часть пенсий россиян решили вновь заморозить

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В Госдуме приняли закон, по которому заморозка накопительной части пенсии россиян продлевается до конца 2024 года, передает ТАСС. В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Иными словами отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6 процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Изначально предполагалось, что заморозка будет единовременной, однако с того момента правило неизменно продлевается.

В середине октября лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал вернуть россиянам замороженные пенсии. По его мнению, после заморозки накопительная часть потеряла всякий смысл. «Сейчас эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль», — прокомментировал Миронов и призвал власти страны признать провал накопительной системы и вернуть людям деньги.

С 1 декабря трем категориям россиян автоматически проиндексировали пенсии. Повышение выплат коснулось, в частности, граждан, отпраздновавших в ноябре свой 80-летний юбилей — положенная им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет в два раза, с 6044,48 до 12 088,96 рубля.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Совсем проворовались.А в Исландии даже уже не знают, во что вкладывать. Да, Брежнева так не называли.

Гость||

За провал пенсионной реформы и обман россиян не помешало бы и посадить ответственных лиц. А?

Гость||

23 декабря опять будет заливать про рост экономики и , что успешнее всех преодолели пандемию

Гость||

Уже сами себя прокормить не можем. У всех стран растет картошка, а у нас только величие

Гость||

Ещё год борьбы с ковидом и пенсионный фонд вообще не нужен будет.

Гость||

Силовикам и другим бюджетникам увеличили зарплаты, вот результат. Всё из кармана народа.

Гость||

Голосоваки радостно хлопают ушами

Гость||

только идиот верит в честные выборы...

Имя: Гость
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